Новости дня
15:08 | 14.10.2019
Владимир Бурнов / РАПСИ
«Все довольны результатом». В Общественной палате РФ прокомментировали «храмовый» опрос в Екатеринбурге
«Судя по всему, история заканчивается хорошо, потому что фактически жители продемонстрировали, что возможно искать такие решения в спорных ситуациях, которые устроят всех. В свое время местные власти совершили ошибку, проведя общественные слушания, но формально, так как начались серьезные волнения и протесты с нарушениями закона. Это привело к совершенно неуместному политическому напряжению, в которое вынужден был вмешаться даже президент. За это ответственность лежит на местных властях, они не смогли справиться с той ситуацией. Но в итоге заканчивается все хорошо, и теперь мы видим пример того, что все довольны результатом — епархия, удовлетворены крупные предприниматели, на чьи деньги будет построен храм, и удовлетворены те, кто протестовал», - цитирует заявление Фадеева издание РАПСИ.
Таким образом, по его словам, ситуация показала властям Екатеринбурга и других городов, что при создании новых проектов «не нужно лезть в места, к которым привыкли люди».
«Надо улучшать город и создавать новое на новых территориях или тех, что требуют улучшения. Теперь в городе будет храм, а все мы извлекли уроки и продвинемся в том, как принимать решения при участии общественности, тех, кто за и кто против», - заключил Фадеев.
Напомним, согласно результатам опроса 57,66% поддержали строительство храма на месте Приборостроительного завода, 38,49% – на участке за Макаровским мостом, порядка 3% бюллетеней оказались испорчены.
© «Вечерние ведомости»
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