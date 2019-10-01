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15:08 | 14.10.2019

Владимир Бурнов / РАПСИ

«Все довольны результатом». В Общественной палате РФ прокомментировали «храмовый» опрос в Екатеринбурге

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев прокомментировал результаты опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению Валерия Фадеева, история продемонстрировала, что при участии общественности можно найти решение из любой спорной ситуации.

«Судя по всему, история заканчивается хорошо, потому что фактически жители продемонстрировали, что возможно искать такие решения в спорных ситуациях, которые устроят всех. В свое время местные власти совершили ошибку, проведя общественные слушания, но формально, так как начались серьезные волнения и протесты с нарушениями закона. Это привело к совершенно неуместному политическому напряжению, в которое вынужден был вмешаться даже президент. За это ответственность лежит на местных властях, они не смогли справиться с той ситуацией. Но в итоге заканчивается все хорошо, и теперь мы видим пример того, что все довольны результатом — епархия, удовлетворены крупные предприниматели, на чьи деньги будет построен храм, и удовлетворены те, кто протестовал», - цитирует заявление Фадеева издание РАПСИ.

Таким образом, по его словам, ситуация показала властям Екатеринбурга и других городов, что при создании новых проектов «не нужно лезть в места, к которым привыкли люди».

«Надо улучшать город и создавать новое на новых территориях или тех, что требуют улучшения. Теперь в городе будет храм, а все мы извлекли уроки и продвинемся в том, как принимать решения при участии общественности, тех, кто за и кто против», - заключил Фадеев.

Напомним, согласно результатам опроса 57,66% поддержали строительство храма на месте Приборостроительного завода, 38,49% – на участке за Макаровским мостом, порядка 3% бюллетеней оказались испорчены.

© «Вечерние ведомости»

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