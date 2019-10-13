В Екатеринбурге завершен подсчет голосов храмового опроса

14:47 | 14.10.2019

История, длившаяся полгода, подошла к концу. Вспоминая пикеты против строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра и имея сегодняшние результаты храмового опроса, можно убедиться, горожане высказывают свое мнение и готовы отстаивать свою точку зрения до последнего.



Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, назвал это прецедентом федерального масштаба. Он вспомнил ошибки властей Екатеринбурга, повлекшие общественные волнения. «Но в итоге заканчивается все хорошо и теперь мы видим пример того, что все довольны результатом – епархия,удовлетворены крупные предприниматели, на чьи деньги будет построен храм, и удовлетворены те, кто протестовал», – цитирует Фадеева РАПСИ.



Напомним, согласно результатам опроса 57,66% поддержали строительство храма на месте Приборостроительного завода, 38,49% – на участке за Макаровским мостом, порядка 3% бюллетеней оказались испорчены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»