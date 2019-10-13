В Екатеринбурге вновь планируется поиск Ксении Каторгиной

14:27 | 14.10.2019

Фото: vk.com

Поисковый отряд «Прорыв» вновь объявляет сбор волонтеров для поискапропавшей 10 октября Ксении Каторгиной. Сегодня в 15:00 желающие могут прийти к заправке «Лукойл», расположенной на Бакинских Комиссаров, 165.



Рекомендуется одеваться по погоде, поиски будут проходить не только в городе, но и в лесу. С собой необходимо иметь фонари, скотч, горячий чай и перекус. Если есть возможность, рекомендуется распечатать ориентировки.



Всех, кто готов помочь в поиске, просят позвонить руководителю отряда: 9-9000-44-02-20, Наталия.



Напомним, Ксения Каторгина пропала, когда ехала показывать машину потенциальным покупателям. Встреча предполагалась на Уралмаше 10 октября.

Наталья Фёдорова © «Вечерние ведомости»