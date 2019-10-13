В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверил детский сад, закрытый на карантин

14:09 | 14.10.2019

В минувший четверг детский сад в микрорайоне Солнечный закрыли на карантин. В Департаменте образования Екатеринбурга рассказали, почему учреждение было закрыто не по распоряжению администрации, а по решению суда.



Напомним, детский сад был закрыт по решению суда на 20 дней из-за распространения энтеровирусной инфекции. В службе судебных приставов объяснили, что эпидемиологическое расследование выявило несколько серьезных нарушений.



Детсад провел обработку помещений 4 октября, однако Роспотребнадзор посчитал принятые меры недостаточными, так как взятые пробы на момент заседания суда еще не были готовы. В минувшую пятницу детский сад получил отрицательные результаты анализа проб. Руководство детсада ждет решения суда и надеется, что Роспотребнадзор подтвердит безопасность садика.

Наталья Фёдорова © «Вечерние ведомости»