В Серове будут судить работника отделения связи за присвоение чужого имущества

13:48 | 14.10.2019

Фото:mirsvetaidobra.ru

В Серове в суд направили уголовное дело по двум фактам присвоения чужого имущества работником отделения связи. Как рассказали в МО МВД России «Серовский», подозреваемая совершала нарушения с марта 2018 года по март 2019 года.



Первым пострадавшим стал мужчина, отравивший через отделение связи дивиденды на имя своего отца, который скончался незадолго до этого. Об этом в полицию заявил сам свердловчанин. Второй случай был выявлен другими сотрудниками отделения связи после проведения внутренней проверки.



Во время расследования было установлено, что подозреваемой оказалась оператор отделения связи. Всего нарушительница похитила 86 тысяч рублей.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»