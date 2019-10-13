Екатеринбуржец взял серебро на чемпионате России по кроссу

13:23 | 14.10.2019

Спортсмен СК «Луч» Андрей Минжулин занял второе место в беге на 10 км на чемпионате России по кроссу, который состоялся в Оренбурге 12-13 октября.



Атлет уступил лишь спортсмену из Татарстана и преодолел дистанцию за 31 минуту 37 секунд. Он уступил лишь 16 секунд сопернику, Ринасу Ахмадееву, сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»