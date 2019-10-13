Нет колес, нет проблем: в Екатеринбурге с машин снимают колеса

12:42 | 14.10.2019

Фото: vk.com

Более месяца жители Екатеринбурга жалуются на то, что неизвестные снимают колеса с автомобилей.Только лишь группа "Инцидент Екатеринбург" за последний месяц опубликовала порядка 24 сообщений о кражах. Последнее появилось сегодня днем.



Под угрозой находятся не только владельцы отечественных марок, но и иностранных. При этом некоторые кражи произошли на охраняемых стоянках: 12 сентября опубликовали информацию о пропаже колес с Toyota Camry, припаркованной на стоянке на Белинского, 222 в 20 метрах от будки охранника.



На данный момент неизвестно, сколько сообщений о пропаже колес поступило в отделы полиции. Однако, в УМВД по Екатеринбургу в конце сентября было заявлено, что как минимум по шести фактам кражи колес проводится проверка.



«Полиция Екатеринбурга рекомендует автовладельцам парковать свои авто на охраняемых автопарковках», — добавили в ведомстве, уточнив, что в таком случае при пропаже хозяева машин смогут предъявить претензии охранникам и получить компенсации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»