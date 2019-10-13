Новости дня
12:38 | 14.10.2019
Фото: екатеринбург.рф
Пятый посчитан: стали известны итоги голосования в Верх-Исетском районе
По данным телеграм-канала за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода в районе проголосовало 54,2 % от общего количества принявших участие в голосовании.
Площадку за Макаровским поддержали 43,0 % прошедших опрос жителей района.
Недействительными оказались 2,9 % от пришедших выразить своё мнение.
Спустя несколько минут появилась официальная информация на портале Екатеринбурга.
Площадку на Горького, 17 поддержали 8 тысяч 538 жителей Верх-Исетского района, что составило 54,17 % от общего количества участников.
Территорию за Макаровским мостом выбрали 6 тысяч 774 человека, или 42,98 %.
По тем или иным причинам 450 опросных листов было признано недействительными. Это 2,85 % от всего количества.
Общие итоги голосования, после получения предварительных данных по пяти районам (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский, Октябрьский и Верх-Исетский), выглядят следующим образом:
• 58,12 % проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);
• 38,95 % участников опроса проголосовали за участок за Макаровским мостом;
• 2,93 % опросных листов были признаны городской избирательной комиссией недействительными.
© «Вечерние ведомости»
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