Пятый посчитан: стали известны итоги голосования в Верх-Исетском районе

12:38 | 14.10.2019

Фото: екатеринбург.рф

Стали известны итоги голосования по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины ещё в одном районе Екатеринбурга – Верх-Исетском. О результатах голосования сообщает телеграм-канал «Упорный край».



По данным телеграм-канала за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода в районе проголосовало 54,2 % от общего количества принявших участие в голосовании.



Площадку за Макаровским поддержали 43,0 % прошедших опрос жителей района.



Недействительными оказались 2,9 % от пришедших выразить своё мнение.



Спустя несколько минут появилась официальная информация на портале Екатеринбурга.



Площадку на Горького, 17 поддержали 8 тысяч 538 жителей Верх-Исетского района, что составило 54,17 % от общего количества участников.



Территорию за Макаровским мостом выбрали 6 тысяч 774 человека, или 42,98 %.



По тем или иным причинам 450 опросных листов было признано недействительными. Это 2,85 % от всего количества.



Общие итоги голосования, после получения предварительных данных по пяти районам (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский, Октябрьский и Верх-Исетский), выглядят следующим образом:



• 58,12 % проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17);



• 38,95 % участников опроса проголосовали за участок за Макаровским мостом;



• 2,93 % опросных листов были признаны городской избирательной комиссией недействительными.



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