Жители Екатеринбурга не могут вернуться домой из Японии

12:22 | 14.10.2019

В Японии застряла группа из 16 российских туристов, в числе которых и жители столицы Урала.



Причина – тайфун «Хагибис». Уже двое суток авиакомпания Japan Airlines держит россиян в неведении – что будет дальше и когда они смогут вернуться на Родину. По словам Андрея Коваленко, жителя Екатеринбурга, авиакомпания не только не дает никакой информации, но и, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не предоставляет отель, не кормит, не обеспечивает водой.



Как заявляет турист, о них просто забыли. Тайфун прошел 12-го, а 13-го была уже солнечная погода. Однако, нет никакой информации от авиакомпании. «Аэропорт переполнен, люди спят на чемоданах», - свидетельствует екатеринбуржец.



В выходные офис перевозчика не работал, сегодня тоже. Андрей Коваленко говорит, что 14 октября - выходной в связи с «местным праздником физкультурника».



Туристы звонили в российское посольство в Токио, и там сотрудники лишь посоветовали обращаться в авиакомпанию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»