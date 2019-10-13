В Свердловской области проводятся работы по повышению финансовой грамотности

11:59 | 14.10.2019

С начала этого года более 400 тысяч человек приняли участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности. Именно такая тема была затронута накануне на заседании межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности жителей региона.



Елена Овсянникова, директор Регионального центра финансовой грамотности, отметила, что в таких мероприятиях участвуют не только жители Екатеринбурга, но и жители отдаленных муниципалитетов. Также директор центра финансовой грамотности выразила готовность к сотрудничеству с отдаленными регионами.



Помимо прочего, на заседании был поднят вопрос о работе с экономически активным населением области.



«Единственная проблема, как привлечь работающее население, ведь именно они сегодня являются основными потребителями финансовых услуг, а это значит, больше, чем все остальные нуждаются в информации, как сохранить и приумножить свои финансы», – отметил начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ в УрФО Сергей Кокоулин.



Еще одно направление, которое было озвучено на заседании, – работа с предпринимателями. Для них мероприятия проводятся как по линии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, так и ЦБ РФ в УрФО.



Светлана Окулова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, член Общественного совета при министерстве финансов Свердловской области, предложила введение работ, связанных с «налоговой грамотностью». Именно этого часто и не хватает бизнесу, считает Светлана Окулова.



Напомним, Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, поставил задачу создать инструмент повышения финансовой грамотности. Минфином региона разработана комплексная программа, рассчитанная до 2023 года, все мероприятия которой объединены вокруг Регионального центра финансовой грамотности, созданного на базе УрГЭУ. Эту работу контролирует межведомственный координационный совет, в который входят представители отраслевых министерств, ЦБ РФ в УрФО, Управления Роспортребнадзора по Свердловской области. В работе совета впервые приняли участие и эксперты – члены Общественного совета при Минфине региона.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»