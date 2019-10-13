Новости дня
11:59 | 14.10.2019
В Свердловской области проводятся работы по повышению финансовой грамотности
Елена Овсянникова, директор Регионального центра финансовой грамотности, отметила, что в таких мероприятиях участвуют не только жители Екатеринбурга, но и жители отдаленных муниципалитетов. Также директор центра финансовой грамотности выразила готовность к сотрудничеству с отдаленными регионами.
Помимо прочего, на заседании был поднят вопрос о работе с экономически активным населением области.
«Единственная проблема, как привлечь работающее население, ведь именно они сегодня являются основными потребителями финансовых услуг, а это значит, больше, чем все остальные нуждаются в информации, как сохранить и приумножить свои финансы», – отметил начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ в УрФО Сергей Кокоулин.
Еще одно направление, которое было озвучено на заседании, – работа с предпринимателями. Для них мероприятия проводятся как по линии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, так и ЦБ РФ в УрФО.
Светлана Окулова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, член Общественного совета при министерстве финансов Свердловской области, предложила введение работ, связанных с «налоговой грамотностью». Именно этого часто и не хватает бизнесу, считает Светлана Окулова.
Напомним, Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, поставил задачу создать инструмент повышения финансовой грамотности. Минфином региона разработана комплексная программа, рассчитанная до 2023 года, все мероприятия которой объединены вокруг Регионального центра финансовой грамотности, созданного на базе УрГЭУ. Эту работу контролирует межведомственный координационный совет, в который входят представители отраслевых министерств, ЦБ РФ в УрФО, Управления Роспортребнадзора по Свердловской области. В работе совета впервые приняли участие и эксперты – члены Общественного совета при Минфине региона.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:47 | 14.10.2019
В Екатеринбурге завершен подсчет голосов храмового опроса
14:31 | 14.10.2019
В Камское водохранилище выпустили 7,7 тысячи мальков рыбы
14:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге вновь планируется поиск Ксении Каторгиной
14:18 | 14.10.2019
По просьбам пермяков обустроен прямой спуск от нового ЖК к школе
13:27 | 14.10.2019
В Перми опечатан крупный ТЦ
13:23 | 14.10.2019
Екатеринбуржец взял серебро на чемпионате России по кроссу
13:10 | 14.10.2019
По выходным дням в Перми будет перекрываться движение на ремонтируемом участке улицы Героев Хасана
13:03 | 14.10.2019
Пермский робот стал первым в истории спорта механическим тренером
12:43 | 14.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков поговорить об изучении английского
12:42 | 14.10.2019
Нет колес, нет проблем: в Екатеринбурге с машин снимают колеса
12:38 | 14.10.2019
Пятый посчитан: стали известны итоги голосования в Верх-Исетском районе
12:33 | 14.10.2019
Пермский футбольный клуб в девятый раз вышел в финал Кубка России
12:22 | 14.10.2019
Жители Екатеринбурга не могут вернуться домой из Японии
12:12 | 14.10.2019
В Перми похолодает
11:53 | 14.10.2019
Жертва налогов: у екатеринбурженки за долги арестовали Mercedes Benz
11:33 | 14.10.2019
Ночью в Нижнем Тагиле сгорел садовый дом
11:13 | 14.10.2019
Поисковый отряд прекратил поиски Ксении Каторгиной
10:47 | 14.10.2019
Оглашены предварительные итоги опроса по храму в Октябрьском районе
10:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге открыли движение трамваев на Эльмаш
09:59 | 14.10.2019
В столице Урала снизились цены на аренду жилья
09:42 | 14.10.2019
Екатеринбург ждут похолодание и мокрый снег
09:14 | 14.10.2019
Площадка Приборостроительного завода набирает большинство голосов в екатеринбургском опросе
21:42 | 13.10.2019
Баскетболистки УГМК обыграли новосибирских соперников на выездном матче
21:09 | 13.10.2019
Подсчет голосов о судьбе храма в Екатеринбурге начнется в полночь
20:14 | 13.10.2019
В Екатеринбурге избили блогершу за отказ в знакомстве
17:28 | 13.10.2019
На Ново-Московском тракте мусоровоз столкнулся с двумя иномарками
16:26 | 13.10.2019
Коллапс в Кольцово: в аэропорту 40 минут не было интернета
15:30 | 13.10.2019
В Екатеринбурге на Макаровском мосту тестируют трамваи