Ночью в Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

11:33 | 14.10.2019

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле разгорелся пожар. В коллективном саду сгорели надворные постройки, баня и садовый дом. Общая площадь горения составила 48 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в ликвидации пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава.



Горение было устранено лишь к 03:05 утра местного времени. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:25. О пострадавших информации нет.

Наталья Фёдорова © «Вечерние ведомости»