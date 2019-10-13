Поисковый отряд прекратил поиски Ксении Каторгиной

11:13 | 14.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» остановил поиски пропавшей Ксении Каторгиной. Об этом сообщается в официальной группе организации во ВКонтакте.



Напомним, что девушка пропала вечером 10 октября. Она поехала на Уралмаш показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю. Позже автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинской области.



В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что добровольцы сделали всё, что от них зависело. «Дальнейшая работа – работа полиции. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена», – отмечают в отряде.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»