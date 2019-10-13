Новости дня
11:13 | 14.10.2019
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Поисковый отряд прекратил поиски Ксении Каторгиной
Напомним, что девушка пропала вечером 10 октября. Она поехала на Уралмаш показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю. Позже автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинской области.
В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что добровольцы сделали всё, что от них зависело. «Дальнейшая работа – работа полиции. При появлении новой информации работа по поиску будет продолжена», – отмечают в отряде.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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