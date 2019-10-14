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09:59 | 14.10.2019
Фото: eanews.ru
В столице Урала снизились цены на аренду жилья
Менее всего спад цен замечен в октябре в однокомнатных квартирах. Там снижение составило всего 2% – 23,5 тысяч рублей. В сентябре же этот показатель составлял 24 тысячи рублей.
Значительней всего цены снизились в Омске – на 11% до 16,1 тысячи рублей за двухместную квартиру в месяц.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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