В столице Урала снизились цены на аренду жилья

09:59 | 14.10.2019

Фото: eanews.ru

В нескольких городах России в октябре резко упали цены на съем жилья. В Екатеринбурге стоимость снизилась на 10% – до 29,4 тысяч рублей.



Менее всего спад цен замечен в октябре в однокомнатных квартирах. Там снижение составило всего 2% – 23,5 тысяч рублей. В сентябре же этот показатель составлял 24 тысячи рублей.



Значительней всего цены снизились в Омске – на 11% до 16,1 тысячи рублей за двухместную квартиру в месяц.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»