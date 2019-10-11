«Уралочка-НТМК» победила в первом туре российской волейбольной женской суперлиги

21:34 | 13.10.2019

Фото: eanews.ru

«Уралочка-НТМК» обыграла «Минчанку» в Нижнем Тагиле в первом туре российской волейбольной женской суперлиги со счетом 3:0. Игра состоялась в трех партиях (25:18, 25:21, 25:16).



В стартовом составе екатеринбургской сборной вышли Анна Климец, Екатерина Евдокимова, Татьяна Романова, Ксения Парубец, Екатерина Енина, Богдана Анисова и Дарья Пилипенко. Больше всех очков в игре набрала Ксения Парубец (22 очка).



Главный тренер «Уралочка-НТМК» Николай Карполь рассказал, что не все получалось так, как должно быть. «Три игрока прибыли только 5 октября, на подготовку было очень мало времени. Мы приехали на два дня на гору Белая, вся наша подготовка была здесь. Для связующего игрока очень важно иметь взаимодействие с нападающими. Надеемся, что дальше в чемпионате будет получаться лучше. Два новичка, Анисова и Пилипенко, было на площадке. Нормальное взаимодействие», – прокомментировал первую игру тренер во ВКонтакте.



Отметим, что следующий матч для «Уралочки-НТМК» состоится 19 октября в Москве, где свердловчанки встретятся с «Динамо»

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»