Новости дня
21:34 | 13.10.2019
Фото: eanews.ru
«Уралочка-НТМК» победила в первом туре российской волейбольной женской суперлиги
В стартовом составе екатеринбургской сборной вышли Анна Климец, Екатерина Евдокимова, Татьяна Романова, Ксения Парубец, Екатерина Енина, Богдана Анисова и Дарья Пилипенко. Больше всех очков в игре набрала Ксения Парубец (22 очка).
Главный тренер «Уралочка-НТМК» Николай Карполь рассказал, что не все получалось так, как должно быть. «Три игрока прибыли только 5 октября, на подготовку было очень мало времени. Мы приехали на два дня на гору Белая, вся наша подготовка была здесь. Для связующего игрока очень важно иметь взаимодействие с нападающими. Надеемся, что дальше в чемпионате будет получаться лучше. Два новичка, Анисова и Пилипенко, было на площадке. Нормальное взаимодействие», – прокомментировал первую игру тренер во ВКонтакте.
Отметим, что следующий матч для «Уралочки-НТМК» состоится 19 октября в Москве, где свердловчанки встретятся с «Динамо»
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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