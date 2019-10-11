В Екатеринбурге выросли зарплаты муниципальных бюджетников

19:14 | 13.10.2019

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге подняли заработную плато работникам бюджетной сферы муниципалитета. Такое постановление подписал мэр уральской столицы Александр Высокинский.



Согласно постановлению, зарплаты увеличили на 4,3% сотрудникам дошкольных и образовательных организаций (за исключением вспомогательного персонала), сотрудникам организаций дополнительного образования (за исключением педагогических работников) и сотрудникам организаций физической культуры и спорта. Кроме того, размер вознаграждения повысили специалистам горздрава и немедицинским работникам муниципальных больниц.



Оклад также увеличили персоналу муниципальных учреждений: Дендропарка, МКУ «Зеленстрой», МКУ «Городское благоустройство», МБУ «Городская служба автопарковок», МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга, МКУ «Служба городских кладбищ», МБУ «Мастерская генерального плана», МБУ «Горсвет» и организаций, отвечающих за благоустройство и дороги в районах.



Начислять повышенные зарплаты будут уже в ноябре.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»