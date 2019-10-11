Новости дня
18:21 | 13.10.2019
Фото: eanews.ru
Более 85 тысяч человек прошли опрос по месту строительства собора в Екатеринбурге
Явка составила 7,9%. Опрос признан состоявшимся, так как пришло более 10 857 человек. Желающие еще могут успеть проголосовать за понравившееся место строительства собора до 20:00. На территории столицы Урала для горожан работает 51 опросный участок. Принять участие могут только совершеннолетние жители Екатеринбурга, имеющие соответствующую прописку.
Напомним, что получить ответы на все интересующие вопросы по деталям опроса горожане могут на «горячей линии»: +7 (343) 304-35-26.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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