На Ново-Московском тракте мусоровоз столкнулся с двумя иномарками

Сегодня, 13 октября, на Новомосковском тракте мусоровоз столкнулся с Renault и Toyota, которую снес с трассы в кювет.В результате ДТП кабину КАМАЗа разворотило, а Toyota оказалась зажатой между деревом и мусоровозом. Сотрудники ГИБДД сообщают, что в легковушке никто не пострадал. Есть предположение, что водителя иномарки спасло то, что руль в машине находился справа, а удар мусоровоза пришелся на левую часть. У автомобиля Renault только смяло переднюю часть.В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в аварии пострадал только водитель КАМАЗа – получил ушибы.