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17:28 | 13.10.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург» / vk.com
На Ново-Московском тракте мусоровоз столкнулся с двумя иномарками
В результате ДТП кабину КАМАЗа разворотило, а Toyota оказалась зажатой между деревом и мусоровозом. Сотрудники ГИБДД сообщают, что в легковушке никто не пострадал. Есть предположение, что водителя иномарки спасло то, что руль в машине находился справа, а удар мусоровоза пришелся на левую часть. У автомобиля Renault только смяло переднюю часть.
В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области рассказали, что в аварии пострадал только водитель КАМАЗа – получил ушибы.
Юлия Кольтенберг, фото: «Инцидент Екатеринбург» / vk.com © «Вечерние ведомости»
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