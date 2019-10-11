Коллапс в Кольцово: в аэропорту 40 минут не было интернета

Фото: E1.RU

Сегодня, 13 октября, в международном аэропорту Кольцово из-за пропажи интернета случился коллапс. Об этом, со ссылкой на пассажиров, сообщил портал E1.RU.Из-за отсутствия интернета почти час не работали стойки регистрации пассажиров, отключились табло и паркоматы, не принимался багаж пассажиров, в аэропорту образовались огромные очереди.Хуже всего пришлось пассажирам прошедшим регистрацию и таможенный досмотр, но дальше пройти не смог, оказавшись в «ловушке». Стоит отметить, что не все сотрудники аэропорта и таможни вели себя в этой ситуации достойно.«Мы уже прошли таможню, но не прошли паспортный. Ни туда, ни сюда, а тут ни курилки, ни туалета. Девушка с ребенком попыталась выйти обратно, в туалет, сотрудница таможни не пустила, девушка начала возмущаться, а в ответ услышала: «А что вы на меня орете, это ваш же ребенок в туалет хочет, не мой».В пресс-службе аэропорта информацию с перебоями в работе сети интернет подтвердили.«Сегодня с 13:40 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети Интернет, что негативно сказывалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 14:20 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга.В настоящее время работа аэропорта нормализовывается. По данным табло аэропорта, была задержана посадка на семь рейсов: до Нового Уренгоя, Москвы, Душанбе, Тюмени, Симферополя и других направлений. C опозданием в Екатеринбург прибыли рейсы из Ларнаки, Дубая и Москвы. Но серьезных сбоев в расписании нет.