Новости дня
14:41 | 13.10.2019
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Более 50 тысяч екатеринбуржцев определились с местом для строительства храма святой Екатерины
Спецпункты для голосования начали свою работу с 08:00 утра. Уже к 10:00 с местом для строительства храма определились 7 373 человек, к 12:00 их число увеличилось до 28 018 человек.
Напомним, сегодня, 13 октября, жители Екатеринбурга определяют место для строительства храма святой Екатерины. На территории города весь день будут работать 51 опросный пункт. По 7 пунктов в Ленинском, Кировском, Верх-Исетском, Железнодорожном и Октябрьском, по 8 пунктов будет работать в Орджоникидзевском и Чкаловском. С полным списком мест для голосования можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.
Там же, выбрав район и адрес участка, можно в режиме реального времени понаблюдать за ходом голосования.
Обращаем внимание, что до окончания голосования для горожан будет работать горячая линия: всю информацию об опросе можно узнать по телефону +7 (343) 304-35-26.
© «Вечерние ведомости»
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