Второй матч уральской «Синары» с «Газпром-Югрой» завершился ничьей

14:06 | 13.10.2019

Фото: mfkviz.ru

В Екатеринбурге на паркете ДИВСа состоялся второй матч «Синары» и «Газпром-Югры» по мини-футболу. Встреча команд закончилась ничьей.



Счет открыл игрок «Газпром-Югры» на 3 минуте. Далее гол забил Букин на 13 минуте, сравняв счет, и уже на 14 минуте гол забил второй игрок «Синары» Соколов. Далее, на 19 и 21 минутах, мячи были забиты югорчанами Волынюком и Покотыло. Ничьей игра завершилась благодаря голу Демина из уральской команды на 48 минуте.



Отметим, что сейчас «Синара» занимает вторую строчку в Суперлиге. Далее футболистам предстоит сыграть с «Динамо» в Самаре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»