Новости дня
14:06 | 13.10.2019
Фото: mfkviz.ru
Второй матч уральской «Синары» с «Газпром-Югрой» завершился ничьей
Счет открыл игрок «Газпром-Югры» на 3 минуте. Далее гол забил Букин на 13 минуте, сравняв счет, и уже на 14 минуте гол забил второй игрок «Синары» Соколов. Далее, на 19 и 21 минутах, мячи были забиты югорчанами Волынюком и Покотыло. Ничьей игра завершилась благодаря голу Демина из уральской команды на 48 минуте.
Отметим, что сейчас «Синара» занимает вторую строчку в Суперлиге. Далее футболистам предстоит сыграть с «Динамо» в Самаре.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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