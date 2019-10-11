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13:46 | 13.10.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Итоги мероприятия «Безопасная дорога» подвели автоинспекторы Екатеринбурга
За четыре дня проведения рейдов на 80 перекрёстках города сотрудниками Госавтоинспекции города Екатеринбурга было выявлено 1889 нарушений правил дорожного движения. Большая часть,1407 нарушений, была допущена пешеходами, ещё 482 нарушения допустили водители.
Как результат, инспекторы возбудили 182 административных производства по статье 12.18 Кодекса РФ об Административных правонарушениях на водителей транспорта за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.
В ходе мероприятия инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения проводили с пешеходами, в том числе с детьми, профилактические беседы об опасности нарушения правил перехода через дорогу. Также автоинспекторы напоминали, особенно родителям с детьми, о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в тёмное время суток.
Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга ещё раз напоминают водителям о том, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость, быть предельно внимательными и готовыми остановиться для того чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам, прежде чем переходить дорогу, нужно остановиться, посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз налево, и только убедившись в своей безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую часть. Во время перехода необходимо постоянно контролировать ситуацию, смотреть по сторонам и, по возможности, не останавливаться посередине дороги. Кроме того, при переходе проезжей части не следует пользоваться мобильными устройствами, это отвлекает внимание и может привести к крайне печальным последствиям.
© «Вечерние ведомости»
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