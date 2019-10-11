Более девяти тысяч екатеринбуржцев пришло на опросные пункты

12:14 | 13.10.2019

Фото: КП - Екатеринбург

В Екатеринбурге на пуктах опроса по месту строительства храма Святой Екатерины практически собрали необходимое количество голосов. С самого утра на многих пунктах наблюдается активность горожан.



Люди приходят проголосовать целыми семьями, из-за чего на участках образовались очереди за бюллетенями. На данный момент в опросе приняли участие более девяти тысяч человек. Также проголосовали бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Отметим, что для признания опроса состоявшимся на опросные пункты должны прийти 10 857 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»