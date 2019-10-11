Новости дня
11:03 | 13.10.2019
Фото: eanews.ru
ХК «Автомобилист» проиграл «Динамо» в Москве
«Шоферы» активно начали игру и к 10-й минуте вели в две шайбы. К концу второго периода соперники сравняли счёт. Однако Брукс Мейсек вновь вывел «Автомобилист» вперёд.
Удержать преимущество уральцам не удалось - на 47-й минуте «динамовцы» снова сравняли счёт, а спустя ещё шесть минут вырвались вперед. Последние две шайбы «шоферы» пропустили на последней минуте встречи.
Следующий матч «автомобилисты» проведут в Казани в понедельник, где встретятся с «Ак Барсом».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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