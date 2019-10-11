В Екатеринбурге стартовал опрос по месту строительства известного храма

10:04 | 13.10.2019

Фото: newdaynews.ru

В Екатеринбурге открылись пункты, на которых решается судьба храма Святой Екатерины. Местные жители в любом районе города сегодня с 8:00 до 20:00 смогут выбрать площадку для строительства собора.



Всего в столице Урала работает 51 опросный пункт. Горожанам предстоит проголосовать за одну из двух предложенных площадок: территорию Приборостроительного завода и пространство за Макаровским мостом. Проголосовать смогут только совершеннолетние екатеринбуржцы, имеющие местную прописку.



Отметим, что до окончания голосования для жителей Екатеринбурга будет работать горячая линия – всю информацию об опросе следует узнавать по телефону +7 (343) 304-35-26.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»