Новости дня
21:36 | 12.10.2019
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Пропавшую Ксению Каторгину ищут волонтеры и полицейские
По словам корреспондентов Е1, девушку искали в лесу и на трассах в районе Шувакиша. Поисками также занимались кинологи с семью собаками. Найти Ксению не удалось. Дома у девушки осталась девятилетняя дочка.
Следует добавить, что вчера также обыскивали цыганский табор на Серовском тракте. Согласно некотором данным, девушку видели на улице Парковой с двумя мужчинами-мигрантами.
Напомним, о пропаже Ксении Каторгиной мы писали утром. Девушка пропала вечером 10 октября, когда поехала продавать машину Audi Q5. По словам подруги Ксении, ей пришлось поехать на место показывать автомобиль, так как покупать его собиралась беременная женщина. Однако с тех пор, как девушка уехала, на связь она не выходила.
Позже удалось разыскать машину Ксении. Её обнаружили в Челябинске. По словам нового хозяина автомобиля, ему продали машину цыгане. Вместе с ними на сделке была и девушка очень похожая на Ксению. По перекупу автомобиль продали за 500 тысяч рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
12.10.2019
21:36 | 12.10.2019
Пропавшую Ксению Каторгину ищут волонтеры и полицейские
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