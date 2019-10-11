В Екатеринбурге пропал мужчина

19:49 | 12.10.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД

В уральской столице пропал Каладоров Каён. Заявление в полицию написал его брат.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что 41-летний мужчина ушел из дома ещё 7 октября на работу и не вернулся до сих пор.



«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий», - сказали в отделении полиции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»