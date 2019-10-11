В МЧС рассказали, как избежать чрезвычайные ситуации в осеннее межсезонье

16:26 | 12.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, как избежать возникновения чрезвычайных ситуаций в осеннее межсезонье.



«Осенние месяцы для Урала отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками. Пожары в жилых домах, несчастные случаи в условиях природной среды, осложнение дорожной обстановки – наиболее вероятные риски осеннего межсезонья», - говорится в сообщении ведомства.



Спасатели напомнили уральцам о некоторых правилах безопасности. Так, например, при эксплуатации печного отопления следует настилать рядом с печью металлический лист размером не менее 50*70, не применять для розжига горючие жидкости, иметь дома огнетушитель и не оставлять печь без присмотра.



При использовании электронагревательных приборов свердловчанам следует не включать в сеть одновременно много мощных предметов техники, ремонтировать приборы стоит только у квалифицированных специалистов, также необходимо использовать несгораемые подставки и не размещать приборы рядом с воспламеняющимися тканями и предметами мебели.



Если вы решили отдохнуть на природе, то вам рекомендуется учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Кроме того, в МЧС рекомендуют сообщить родным и близким о маршрутах отдыха, а также иметь при себе заряженный телефон.



Водителей и пешеходов спасатели просят с особым вниманием соблюдать ПДД.



Также в любом случае спасатели рекомендуют не злоупотреблять алкоголем и оставлять без присмотра малолетних детей и недееспособных членов семьи.



В случае ЧП следует незамедлительно обращаться по номеру 101.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»