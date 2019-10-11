Толпа четвероклашек в Еатеринбурге избила одноклассника и записала это на видео

15:45 | 12.10.2019

Фото: Е1.RU

В уральской столице четвероклашки избили одноклассника и записали это на видео. О происшествии сообщила мама пострадавшего ребенка.



Как рассказали на портале Е1, по словам матери, дети могли повздорить из-за того, что мальчик обозвал одну из девочек курицей. Это женщина выяснила, пообщавшись с мамой девочки, которая снимала видео. Когда женщина спросила у детей, почему мальчика не любят, они ответили, что когда первого сентября попросили четвероклассника не садиться за одну из парт в классе, он к ней подбежал, хотя и не стал садиться. Кроме того, мать добавила, что в прошлом году с детьми были подобные инциденты, но такого ещё не случалось.



После произошедшего мальчик боится выходить из дома. В день инцидента одноклассники догоняли его и ломились в квартиру.



Мать ребенка обратилась в участковый пункт полиции на Старых Большевиков, но там посмеялись и посоветовали ребенку давать сдачи. Тогда женщина обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних в отдел на Баумана, 11.



Сейчас в УМВД ведется проверка по факту произошедшего. Полицейские изучают съемки с мобильного телефона. После проверки будет принято процессуальное решение.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»