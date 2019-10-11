В Пионерском районе Екатеринбурга массово вскрывают машины

15:04 | 12.10.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге в Пионерском районе автоворы вскрыли более 10 машин за пару ночей, об этом рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».



«Особенно любят вскрывать машины с автозвуком», - отметил один из очевидцев.



Добавим, что жители района попросили других горожан не быть равнодушными и передать информацию в органы, тех, кто станет свидетелями подобных ситуаций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»