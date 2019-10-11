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14:41 | 12.10.2019

Фото: m.azh.kz

На Урале задержали свердловчанина, укравшего велосипед

Полиция Верхней Пышмы задержала свердловчанина, укравшего велосипед, об этом рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский». В отношении уральца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Велосипед был украден у потерпевшей в городе Среднеуральск в подъезде на улице Металлистов. По словам обвиняемого, он украл велосипед из-за финансовых проблем.

В МВД напомнили, что свердловчанам стоит оставаться внимательными по отношению к своим велосипедам, не оставлять их без присмотра и не доверять незнакомцам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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