В 2020 году в Екатеринбурге может состояться матч сборной России

14:16 | 12.10.2019

Фото: web.archive.org

Российская сборная может сыграть на «Екатеринбург Арене» в 2020 году, об этом сообщил президент ФК «Урал» Григорий Иванов. На данный момент о предстоящем матче ведутся переговоры с Российским футбольным союзом.



Отмечается, что если РФС посчитает, что в Екатеринбурге успешно прошел матч молодежных сборных России и Польши, то матч главной команды состоится уже в следующем году.



Напомним, молодежки России и Польши на сыграли на Екатеринбургском стадионе вчера, 11 октября. Матч завершился со счетом 2:2.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»