В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту пропажи молодой матери после продажи автомобиля

13:38 | 12.10.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице возбуждено уголовное дело по факту исчезновения молодой матери после продажи машины, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Поиском 27-летней Ксении Каторгиной занимаются сотрудники полиции из службы уголовного розыска ОВД Березовского совместно с коллегами из оперативных служб Свердловского главка.



Напомним, мать маленькой дочери пропала 11 октября, после того как продала автомобиль.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»