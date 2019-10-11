В Екатеринбурге на журналиста напали с ножом в Пионерском районе

12:07 | 12.10.2019

Фото: страница Александра Кириллова в Facebook

В уральской столице было совершено нападение на главного редактора крупного СМИ Александра Кирилова. Как рассказал сам журналист на своей страничке в Facebook, инцидент произошел вечером 11 октября возле магазина на улице Советской.



Он отметил, что неизвестный попытался ткнуть его ножом со словами «Пропади оно все пропадом».



«Уронил его, пока куртку осматривал он и убег. Искать в темноту не рискнул», - написал Кириллов.



Журналист считает, что с его профессиональной деятельностью нападение никак не связано. По его мнению, для Екатеринбурга это обычная история. Скорее всего, нападение связано с осенними обострениями у неуравновешенных людей.



Добавим, что после инцидента с редактором связался пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. К счастью, Александр жив и здоров, а заявление писать в полицию не собирается.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»