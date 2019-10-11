Уральская «Синара» обыграла «Газпром-Югру» со счетом 2:1

11:36 | 12.10.2019

Фото: mfkviz.ru

В первом матче 5 тура Суперлиги мини-футбольный клуб «Синара» обыграл «Газпром-Югру» со счетом 2:1, об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы. Матч проходил на арене ДИВСа.



Счет открыл игрок «Синары» Окулов на 32 минуте. Далее гол забил Виноградов из команды югорчан на 33 минуте и на 42 минуте победу уральскому клубу принес Иванов. По словам главного тренера «Синары» Евгения Давлетшина, победа далась спортсменам за счет настроя и колоссальной самоотдачи.



«Сейчас делать какие-то выводы преждевременно. В субботу будет вторая игра, и вот как раз по итогам двух игр и можно будет что-нибудь говорить. Сегодня мы выиграли – молодцы. Но в субботу будет ещё сложнее, потому что вторые матчи тяжелее играть, да и соперник после сегодняшнего проигрыша будет более мотивирован. А вот наша задача в такой ситуации понять, что сегодняшний успех – это не предел, что в субботу нужно будет еще больше выкладываться», - сказал Давлетшин на вчерашней пресс-конференции.



Стоит отметить, что сейчас «Синара» занимает 2 место в турнирной таблице, а «Газпром-Югра» - первое. Сегодня уральским футболистам предстоит провести второй матч против югорчан.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»