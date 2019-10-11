Ночью в Свердловской области произошло ДТП, в котором погибли три человека

10:54 | 12.10.2019

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Минувшей ночью в Свердловской области на автодороге Байкалово-Талица произошло ДТП, в котором погибли трое человек, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.



Авария случилась около 01:30. Автомобиль ВАЗ-21093 врезался в дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась и загорелась. Находившиеся в салоне люди, водитель и два пассажира, сгорели вместе с машиной.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших и все обстоятельства ДТП.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»