В Свердловском МВД работники отмечают 90-летний юбилей медико-санитарной части

09:32 | 12.10.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области отмечают 90 со дня образования медико-санитарной части, об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.



Поздравляли работников медико-санитарной части начальник главка генерал-майор полиции Александр Мешков, представители Законодательного собрания и министерства здравоохранения, руководитель Управления МВД на транспорте по УрФО генерал-майор Александр Востриков, глава Управления Росгвардии Константин Шуршин, начальник ГУ МЧС генералмайор Виктор Теряев, мэри начальник ОВД Нижнего Тагила Владислав Пинаев и Ибрагим Абдулкадыров, председатель Общественного совета при ГУ ВладимирКрасильников и руководитель Совета ветеранов Владимир Ралдугин.



Мешков в своем поздравлении отметил, что медсанчасть в Свердловской области является одним из самых больших подразделений в России и поблагодарил их за бесценный и благородный труд. Владимир Ралдугин отметил, что именно ведомственные врачи играют самую важную роль в охране здоровья личного состава и ветеранов.



Сотрудников МСЧ наградили благодарственными письмами, грамотами, а. также почетными знаками и памятными подарками. Кроме того, для юбиляров выступали творческие коллективы из числа сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, в числе которых группа «Сердце Урала!», ансамбль МСЧ «Серебряные нити» и «Офицерское трио».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»