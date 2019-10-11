Новости дня
09:32 | 12.10.2019
Фото предоставлено В.Н.Горелых
В Свердловском МВД работники отмечают 90-летний юбилей медико-санитарной части
Поздравляли работников медико-санитарной части начальник главка генерал-майор полиции Александр Мешков, представители Законодательного собрания и министерства здравоохранения, руководитель Управления МВД на транспорте по УрФО генерал-майор Александр Востриков, глава Управления Росгвардии Константин Шуршин, начальник ГУ МЧС генералмайор Виктор Теряев, мэри начальник ОВД Нижнего Тагила Владислав Пинаев и Ибрагим Абдулкадыров, председатель Общественного совета при ГУ ВладимирКрасильников и руководитель Совета ветеранов Владимир Ралдугин.
Мешков в своем поздравлении отметил, что медсанчасть в Свердловской области является одним из самых больших подразделений в России и поблагодарил их за бесценный и благородный труд. Владимир Ралдугин отметил, что именно ведомственные врачи играют самую важную роль в охране здоровья личного состава и ветеранов.
Сотрудников МСЧ наградили благодарственными письмами, грамотами, а. также почетными знаками и памятными подарками. Кроме того, для юбиляров выступали творческие коллективы из числа сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, в числе которых группа «Сердце Урала!», ансамбль МСЧ «Серебряные нити» и «Офицерское трио».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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