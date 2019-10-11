Ночью в Екатеринбурге горело строящееся здание на Рябинина

09:05 | 12.10.2019

Фото: wallpaperscraft.ru

Ночью в уральской столице случился пожар на улице Рябинина. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, там горело строящееся здание.



Сообщение на пульт диспетчера поступило в 04:09. Пламя охватило 50 квадратных метров. На место выезжали 12 пожарных на 4 единицах спецтехники.



С огнем спасатели справились к 04:14, а в 04:34 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»