Российская сборная сыграла вничью с Польшей на матче в Екатеринбурге

22:34 | 11.10.2019

Фото: rfs.ru

Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с польскими футболистами на матче на «Екатеринбург Арене» в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года. Встреча завершилась со счетом 2:2.



Счет открыл защитник сборной России Игорь Дивеев, забив автогол на 10 минуте игры. Далее в ворота поляков мяч забил Данил Уткин на 25 минуте, сравняв счет. На 45 минуте в ворота российских футболистов забил поляк Патрик Климала. Последний удар по воротам Польши, вновь сравняв счет, нанес Магомед-Шапи Сулейманов на 91 минуте игры.



Отметим, что сборная России сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице группы Е с пятью очками. Польские футболисты находятся на первой строчке с семью очками. Следующий матч Российская сборная проведет против сборной Эстонии 15 октября.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»