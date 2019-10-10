Два жителя села Байкалово обвиняются в попытке подкупа главы отдела ГИБДД

17:34 | 11.10.2019

Фото: tula.bezformata.com

В Свердловской области перед судом предстанут два жителя села Байкалово за попытку дать взятку начальнику отдела ГИБДД. Об этом сообщает начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.



По данным следствия, в начале сентября прошлого года сотрудники ГИБДД ОВД «Байкаловский» остановили автомобиль, за рулем которого сидела супруга обвиняемого. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Инспектор отразил этот факт в протоколе. После этого 42-летний супруг автоледи, желая, чтобы его жену не привлекали к административной ответственности, решил с помощью посредника дать начальнику отдела ГИБДД взятку. Он обратился к своему 38-летнему знакомому и попросил его передать сотруднику органов 40 тысяч рублей. Начальник отдела ГИБДД деньги не взял.



Посредника задержали с поличным в ходе проведенных представителями оперативных служб МВД спецопераций. Позже был взят и сам взяткодатель.



— Представитель МВД из подразделения ДПС не пошёл на сделку с совестью и принял для себя единственно верное решение — действовать по закону. Итогом и стало задержание нарушителей, — резюмировал полковник Горелых.



В итоге 42-летнего мужчину будут судить по части третье статьи 291 УК РФ «Дача взятки через посредника в значительном размере», а его знакомого — по второй части той же статьи «Посредничество во взяточничестве».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»