В Екатеринбурге уже больше трех месяцев ищут пропавшую бабушку

17:06 | 11.10.2019

Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге уже несколько месяцев ищут пропавшую 86-летюю женщину, нуждающуюся в медицинской помощи. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Анастасия Афанасьевна Афонасьева ушла из дома второго июля около 09:00 и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 150 см, нормальное телосложение, серые глаза и седые волосы, есть горб. Отмечается, что у пенсионерки несвязная речь.



На момент пропажи она была одета в черную кофту, черные брюки и черные ботинки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии Афанасьевны, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»