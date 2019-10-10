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16:43 | 11.10.2019

Фото: Антон Буценко

По Макаровскому мосту с понедельника начнут ходить трамваи

В Екатеринбурге с 14 октября пустят трамваи по Макаровскому мосту. Комитет по транспорту администрации города внёс изменения в схему движения транспорта.

С понедельника движение по однопутному участку в направлении от улицы Гражданской в сторону Московской будет организовано для следующих трамвайных маршрутов:

- № 3 – станция «ЦПКиО» – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Красноуральская – Татищева – Викулова – Белореченская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – станция «ЦПКиО»;

- № 5 – станция «Площадь Первой пятилетки» – Машиностроителей – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Московская – Радищева – 8 Марта – Фучика – станция «Метро Ботаническая» – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Космонавтов – Машиностроителей – станция «Площадь Первой пятилетки»;

- № 7 – станция «Эльмаш» – Энтузиастов – Старых большевиков –Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция «7 Ключей» – Техническая –Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых большевиков – Энтузиастов – станция «Эльмаш»;

- № 23 – станция «Машиностроителей» – Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция «40 лет ВЛКСМ» – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская –Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Бебеля –Машиностроителей – станция «Машиностроителей».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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