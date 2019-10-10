В Екатеринбурге водителям разрешили поворачивать с двух полос с Татищева на Токарей

16:15 | 11.10.2019

В Екатеринбурге автомобилистам, двигающимся по улице Татищева в сторону ВИЗа, разрешили поворачивать на Токарей с двух полос.



В ЦОД движения Екатеринбурга рассказали, что в этом месте были большие заторы, именно поэтому приняли решение изменить схему организации движения.



Отметим, что на данном участке действительно в вечерние время вырастали длинные пробки из-за короткого цикла светофора.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»