В ближайшее время на Эльмаше откроют движение трамваев

15:36 | 11.10.2019

В Екатеринбурге 14 октября откроют движение трамваев по улицам Фронтовых Бригад и Старых Большевиков от остановки «Педагогический университет» до конечных «Эльмаш» и «Фрезеровщиков». В Гортрансе сообщили, что движение откроется в обоих направлениях.



Напомним, что движение трамваев на Эльмаше приостановили еще 16 сентября. Изменения затронули маршруты № 2, 7, 14, 16, 25. По словам главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, перекрытие связано с демонтажем подземного перехода на Старых Большевиков — Фронтовых Бригад.



Отметим, что, как рассказали в ЕТТУ, движение троллейбусов на этом участке пока что не откроют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»