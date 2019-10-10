Участницы конкурса «Миссис Екатеринбург 2019» примут участие в благотворительной акции

14:40 | 11.10.2019

12 октября претендентки на звание «Миссис Екатеринбург 2019» примут участие в благотворительной акции – приготовят бесплатный обед для малоимущих в столовой при Храме в честь Преображения Господня (ул. Походная 2, микрорайон Уктус).



- Мы пропагандируем не столько красоту внешнюю, сколько красоту духовную, - говорит директор конкурса «Миссис Екатеринбург» Марина Степура. - Именно мама с добрым сердцем, не равнодушная к проблемам окружающих людей достойна звания «Миссис Екатеринбург». В акции планируют принять участие более 25 мам. Все они принесут из дома продукты, рано утром в трапезной при Храме начнут готовить. Ближе к 10 00 к благотворительной столовой обычно подходят малоимущие люди. Граждане из многодетных, малообеспеченных семей, инвалиды, люди без определенного места жительства. Участницы конкурса будут не только готовить еду, но и накрывать на стол, мыть посуду, помоют окна.



Участием в этой акции лучшие мамы города хотели бы привлечь внимание горожан к проблемам малоимущих граждан.



Благотворительная столовая при Храме в честь Преображения Господня работает ежедневно. Организацией ее деятельности занимаются сестры из отдела милосердия. Купить продукты, посуду помогают благотворители, прихожане Храма.



В конкурсе «Миссис Екатеринбург» принимают участие мамы от 25 до 55 лет. По итогам кастинга «Миссис Екатеринбург» было отобрано 48 женщин. Финал общегородского конкурса красоты «Миссис Екатеринбург – 2019» пройдет в театре Эстрады 17 ноября 2019 года.



Начало акции 12 октября в 9-00 ул. Походная 2.

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