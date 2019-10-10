Жители Свердловской области с ОВЗ завершили пятимесячный проект «Паруса духа»

13:38 | 11.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловчане с ограниченными возможностями здоровья завершили пятимесячный проект «Паруса духа», проходивший под девизом «Преобразуя мир через инклюзивное взаимодействие», об этом рассказали в департаменте информполитики региона. Всего проект охватил 12 стран.



В рамках проекта во всех городах проходили семинары по инклюзивному взаимодействию, экологические акции и флеш-мобы, а также инклюзивные концерты и тренировки по инклюзивному парусному спорту.



Начался проект в мае на Международном чемпионате по инклюзивному парусному спорту «Паруса духа 2019» в Екатеринбурге. После этого инклюзивный экипаж отправился в экспедицию по Балтийскому морю. Его члены побывали в Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Польше, Литве, России. Далее в сентябре был организован инклюзивный парусный лагерь «Паруса духа» на озере Севан, а позже состоялась экспедиция «Паруса духа. Таганрог – Севастополь». Последним этапом стала экспедиция по Средиземному морю, в рамках которой участники побывали в Турции, на Кипре и в Египте.



Отметим, что в последнем этапе принимали участие 19 членов экипажа с инвалидностью и без. Добавим, что целью проекта было развитие инклюзивного яхтинга как открытой модели проявления особых талантов и способностей человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»