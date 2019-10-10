Ночью на дороге из Асбеста в посёлок Малышева погиб велосипедист

11:41 | 11.10.2019

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Накануне вечером на дороге, ведущей из посёлка Малышева в Асбест, погиб велосипедист. Судя по обстоятельствам произошедшего, он упал, но подняться не успел. Женщина, водитель автомобиля ВАЗ-21112, двигавшаяся в сторону Асбеста, переехала 52-летнего, лежащего на дороге, мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда медиков. По словам женщины, человека, лежащего на дороге, она увидела слишком поздно, когда он был на расстоянии вытянутой руки. По всей видимости, велосипедист упал и пытался подняться.



Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, инспекторы установили, что погибший возвращался домой в Асбест из сада. Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.



«Инспекторами были проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы. Сотрудникам полиции предстоит разобраться в деталях произошедшего, с какой скоростью двигался автомобиль, а также была ли у водителя возможность избежать наезда на мужчину», — рассказали в ГИБДД.



Кроме того, представители ведомства отметили, что у велосипедиста на одежде не было светоотражающих элементов, и обратились к жителям региона с напоминанием о необходимости соблюдения правил ПДД и использовании в тёмное время суток одежды с световозвращающими элементами.



«Госавтоинспекция Свердловской области напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости обязательного соблюдения ПДД и повышенного внимания на дороге, особенно при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пешеходам и велосипедистам при движении по дорогам необходимо использовать световозвращающие элементы», — сказали в ведомстве.

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