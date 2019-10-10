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11:39 | 11.10.2019
На Уралмаше при столкновении иномарок пострадали двое детей
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около восьми часов утра водитель автомашины «БМВ» при движении по ул. Бакинских комиссаров со стороны ул. Ярославская в сторону ул. Новаторов допустил столкновение с автомашиной «Тойота Ленд Крузер», водитель которой остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожной аварии пострадали два ребенка-пассажира автомашины «БМВ». В детское лечебное госпитализирована 10-летняя девочка, которая, по предварительной информации, в нарушение требований правил дорожного движения РФ, перевозилась на переднем пассажирском сидении. С переломом обеих рук ребенок был госпитализирован в 9 ДМБ. Со слов мамы детей, которая управляла автомашиной БМВ, дочь травмировалась от сработанных подушек безопасности.
Также, медиками на месте аварии был осмотрен 4- летний мальчик, который в автомашине находился в детском автокресле, благодаря чему тяжелых травм не получил и был отпущен домой. Со слов 33- летней женщины, ДТП произошло по причине ее отвлечения во время движения на младшего ребенка, находящегося на заднем сидении.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.
На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
© «Вечерние ведомости»
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