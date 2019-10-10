На Уралмаше при столкновении иномарок пострадали двое детей

В Екатеринбурге утром 11 октября на Уралмаше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около восьми часов утра водитель автомашины «БМВ» при движении по ул. Бакинских комиссаров со стороны ул. Ярославская в сторону ул. Новаторов допустил столкновение с автомашиной «Тойота Ленд Крузер», водитель которой остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.В результате дорожной аварии пострадали два ребенка-пассажира автомашины «БМВ». В детское лечебное госпитализирована 10-летняя девочка, которая, по предварительной информации, в нарушение требований правил дорожного движения РФ, перевозилась на переднем пассажирском сидении. С переломом обеих рук ребенок был госпитализирован в 9 ДМБ. Со слов мамы детей, которая управляла автомашиной БМВ, дочь травмировалась от сработанных подушек безопасности.Также, медиками на месте аварии был осмотрен 4- летний мальчик, который в автомашине находился в детском автокресле, благодаря чему тяжелых травм не получил и был отпущен домой. Со слов 33- летней женщины, ДТП произошло по причине ее отвлечения во время движения на младшего ребенка, находящегося на заднем сидении.Оба транспортных средства получили механические повреждения.На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.