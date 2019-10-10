Жительница Екатеринбурга вышла замуж, после чего её атаковали коллекторы

10:36 | 11.10.2019

Фото: lentachel.ru

В курьёзную ситуацию попала жительница Екатеринбурга, выйдя замуж. После смены фамилии на её телефон начали поступать звонки с разных номеров с требованием погасить задолженности по кредитам в трех банках. Звонившие действовали в интересах НАО «Первое коллекторское бюро» («ПКБ»), которому банки передали право взыскания задолженности. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области (УФССП), сотрудникам которого пришлось разбираться в ситуации.



Выяснилось, что коллекторское агентство ошиблось и должником банков является полная тезка екатеринбурженки, которая живет в Ярославской области. Женщина направила заявление в НАО «ПКБ» с описанием ситуации и просьбой прекратить телефонные звонки, но они продолжили поступать.



В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. УФССП по Свердловской области провело внеплановую документарную проверку коллекторов, по результатам которой организация была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в 50 тысяч рублей.

© «Вечерние ведомости»