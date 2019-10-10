Ресторан KFC выплатит компенсацию екатеринбуржцам, на которых упала деревянная конструкция

10:12 | 11.10.2019

Фото: biz.liga.net

В Екатеринбурге KFC заплатит компенсацию молодым людям, пострадавшим от падения деревянной конструкции в ресторане, об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Инцидент случился в ресторане в ТЦ «Омега», где молодые люди отдыхали в компании друзей. Деревянная конструкция, висевшая на тонких торсах над посетителями, упала прямо на екатеринбуржцев. В результате двое получили черепно-мозговые травмы.



Они попросили компенсации у руководства ресторана, однако им было отказано. Тогда молодые люди обратились в Роспотребнадзор.



Орджоникидзевский районный суд вынес решение удовлетворить требования екатеринбуржцев и взыскал с ресторана более 60 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»