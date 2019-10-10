УГМК обыграл «Надежду» в борьбе за Суперкубок Европы

09:13 | 11.10.2019

Фото: пресс-служба БК УГМК

УГМК обыграл «Надежду» со счетом 87:67 и в 4-й раз взял Суперкубок Европы.



Как сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба УГМК, очки набрали Бриттни Грайнер (28 очков), Евгения Белякова (17 очков), Мария Вадеева (13 очков) и Элли Куигли (13 очков).



УГМК оторвался от соперников ещё в начале игры (11:2), однако к середине периода счет был уже (11:10), далее, до середины третьей четверти, команды по очереди нагоняли друг друга. К концу тайма счет составил 65:50 в пользу УГМК. После этого уральский клуб лишь увеличивал отрыв, что в результате привело к победе.



Добавим, что в следующий раз на арене ДИВСа УГМК встретится с новосибирским «Динамо» в воскресенье, 13 октября в 17:00.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»